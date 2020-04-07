Во Владимирской области возобновляют работу стоматологические клиники

7 Апр 2020 2020-04-07T12:04:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 7 апреля составляет 12 человек, увеличившись за сутки более чем вдвое - на 7 человек. Несмотря на это, режим нерабочих дней и самоизоляции постепенно смягчается. Так, с 7 апреля во Владимирской области разрешено работать частным стоматологическим клиникам в полном объеме. Напомним, в 28 марта они имели право оказывать только экстренные услуги в случае острой боли. Также с 7 апреля снова открываются ярмарки продовольственных и непродовольственных товаров - все без исключения. До этого момента работать было разрешено только рынкам и торговым центрам, на территории которых продаются товары первой необходимости.

Но с той же даты вводятся и меры, ужесточающие режим самоизоляции. Так, все граждане, приехавшие во Владимирскую область из других регионов страны, должны сообщать об этом по номеру телефона «горячей линии» департамента здравоохранения администрации области и обеспечить самоизоляцию на 14 дней с даты прибытия. Исключение сделано для граждан, прибывших в служебную командировку. Правда, чем самоизоляция приезжих отличается от самоизоляции владимирцев, новые правила не уточняют. До этого самоизоляции требовали только от граждан, прилетевших из-за границы и людей, совместно с ними проживающих.

ИСТОЧНИК KP.RU