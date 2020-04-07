2020-04-07T11:43:28+03:00
Происшествия

Во Владимире задержали 22-летнего закладчика наркотиков

Он работал на интернет-магазин
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В конце марта текущего года полицейские задержали 22-летнего жителя города Кольчугино. Как сообщает пресс-служба УМВД, молодой человек положил в тайники-закладки 10 свертков с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что в свертках находился амфетамин общей массой 4, 63 грамма.

В ходе осмотра квартиры, которую молодой человек снимал во Владимире, полицейские нашли упаковочный материал, приспособление для курения наркотических средств, 8 сим-карт для мобильного телефона. 22-летний кольчугинец сказал, что работал на интернет-магазин и распространял наркотики на территории Владимирской области через тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Сейчас полицейские проверяют причастность молодого человека к другим преступлениям, которые могут быть связаны с оборотом наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимирской области возобновляют работу стоматологические клиники
Во Владимире задержали 22-летнего закладчика наркотиков
Коронавирус во Владимире: в области за сутки зарегистрировано 7 новых случаев
Губернатор Владимир Сипягин утвердил список предприятий, которым разрешена работа в период самоизоляции
Карантин во Владимире из-за коронавируса: жителям, лишенным права выходить из дома, будут доставлять продукты
Предприятиям Владимирской области предписали обходиться минимальным количеством сотрудников
В Муроме задержали грабителя, который вырвал сумку у 63-летней женщины
Владимирцам предлагают бороться с антинаучным мракобесием, читая вслух
Гастарбайтер, семь лет назад убивший женщину в Александрове, дал признательные показания
Владимирские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат прибавку к зарплате
Владимирским детям будут компенсировать школьные завтраки и обеды деньгами
Концерты, спектакли и лекции от учреждений Владимирской области онлайн посмотрело больше 1,4 миллиона человек
Клиент ВТБ стал двухмиллионным обладателем ИИС в России
В Судогодском районе торговали курицей с сальмонеллой
Суздальский торговец попытался подкупить полицейского
Владимирская компания «Генериум» выпустила тест на коронавирус, который проводится в 3 раза быстрее прежнего
Коронавирус во Владимирской области: в регионе откроются рынки
Во Владимирской области на трассы М-7 «Волга» временно закрыли движение в сторону Нижнего Новгорода