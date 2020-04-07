Во Владимире задержали 22-летнего закладчика наркотиков

7 Апр 2020 2020-04-07T11:43:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце марта текущего года полицейские задержали 22-летнего жителя города Кольчугино. Как сообщает пресс-служба УМВД, молодой человек положил в тайники-закладки 10 свертков с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что в свертках находился амфетамин общей массой 4, 63 грамма.

В ходе осмотра квартиры, которую молодой человек снимал во Владимире, полицейские нашли упаковочный материал, приспособление для курения наркотических средств, 8 сим-карт для мобильного телефона. 22-летний кольчугинец сказал, что работал на интернет-магазин и распространял наркотики на территории Владимирской области через тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Сейчас полицейские проверяют причастность молодого человека к другим преступлениям, которые могут быть связаны с оборотом наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU