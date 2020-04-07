2020-04-07T11:47:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимире: в области за сутки зарегистрировано 7 новых случаев

Число погибших пока не увеличивается
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 7 апреля 2020 года составило 12 человек. Такие данные приведены на официальном сайте Стопкоронавирус.рф, где аккумулируется информация от всех региональных департаментов здравоохранения и управлений Роспотребнадзора. Для Владимирской области это можно назвать экспоненциальным ростом, началом эпидемии: число подтвержденных случаев коронавируса за сутки выросло более чем вдвое, с 5 до 12. Локализация новых случаев: по 3 в Коврове и Петушках и один – в Александрове.

Пока не увеличивается количество погибших от этой инфекции: в статистике все еще значится только один смертельный исход, в конце марта от коронавируса умер мужчина в Коврове. Очевидно, всплеск заболеваемости связан с тем, что в регион начали приходить подтвержденные анализы на COVID-19, отправленные на перепроверку в московские и новосибирские лаборатории. По данным оперативного штаба, с марта 2020 года было госпитализировано 48 граждан с подозрением на Covid-19, из них 29 уже выписано, 19 – остаются в стационаре. У всех у них взяли первый анализ, который оказался "вероятно положительным", и пробы были отправлены на перепроверку. Из-за большой очереди на повторные анализы результаты приходят с опозданием на три-четыре дня. Видимо, теперь они как раз начали приходить.

Кроме того, резко выросло число анализов на коронавирус, которые делаются в лабораториях регионального управления Роспотребнадзора и медицинских учреждениях. По данным на 7 апреля, проведено 2841 исследование на новую коронавирусную инфекцию. Это почти 900 новых анализов за сутки. До этого, напомним, в среднем делалось 150-180 анализов в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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