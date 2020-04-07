2020-04-07T11:15:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Владимир Сипягин утвердил список предприятий, которым разрешена работа в период самоизоляции

Под запретом остались только кафе, развлекательные и торговые центры
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Губернатор Владимирской области утвердил перечень сфер деятельности, предприятиям в которых можно работать даже в объявленный президентом нерабочий период до 30 апреля. Всего в списке разрешенных 43 вида организаций, в него попали почти все предприятия, обслуживающие сиюминутные потребности жителей. Четкий запрет остался только на работу кафе, ресторанов, развлекательных заведений и магазинов, торгующих одеждой, обувью, мебелью и так далее - предметами не первой необходимости.

Полностью разрешена деятельность всех организаций в сфере сельского хозяйства, в том числе по продаже саженцев и семян. Могут работать все коммунальные структуры и сфера ЖКХ, строители, ремонтники. Не закрыты АЗС и авторемонтные мастерские, почтовые отделения.

Кроме продовольственных магазинов, разрешено работать салонам сотовой связи, магазинам стройматериалов, киоскам, магазинам бытовой химии.

В список разрешенных попали любимые владимирцами булочные и пекарни: пунктом 32 разрешена продажа выпечки, но только навынос, без сидения за столиками.

И, наконец, есть изменения в работе школ и детских садов. В садиках разрешено открытие дежурных групп с количеством детей не более 12, перечень групп устанавливается департаментом образования. Школам разрешили формировать малокомплектные начальные классы - для детей, чьи родители вынуждены ходить на работу. Учеба школьников от 5 класса по-прежнему дистанционная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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