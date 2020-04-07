Карантин во Владимире из-за коронавируса: жителям, лишенным права выходить из дома, будут доставлять продукты

7 Апр 2020 2020-04-07T10:45:51+03:00

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Карантин во Владимире из-за коронавируса пока введен не для всех. Сидеть дома и никуда не выходить требуют не от каждого жителя региона, а только от тех, кто недавно приехал из-за границы или контактировал с подозрительными по коронавирусу гражданами. Всем потенциальным переносчикам коронавирусной инфекции выдается предписание главного санитарного врача Владимирской области о необходимости соблюдать режим строгой изоляции. В отличие от обычных "самоизолированных" граждан, такие люди не могут выходить даже в аптеку, магазин или вынести мусор - за это налагается штраф до 30 тысяч рублей.

А что же им есть? Пошла вторая неделя режима самоизоляции, и губернатор Владимирской области наконец определил порядок снабжения таких "карантинщиков" продуктами. Теперь для того, чтобы получить продукты по списку, человеку нужно обратиться на "горячую линию" департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции 8 (800) 707-42-52. В список можно включать только продукты первой необходимости, красную икру и сыр с плесенью нельзя, хотя платить за продуктовый набор и будет сам гражданин.

Местные администрации ведут учет нуждающихся в продуктовом пайке и передают заказы в торговую сеть, откуда их забирают волонтеры. Важно! Это происходит только на следующий день. То есть планировать свое меню надо минимум на сутки вперед. Волонтеры довозят заказы до двери и оставляют там вместе с товарным чеком и счетом. Деньги за продуктовый набор получатель должен перевести на указанный в документах счет в тот же день - иначе, видимо, больше продуктов не привезут.

ИСТОЧНИК KP.RU