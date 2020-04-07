2020-04-07T10:25:25+03:00
Общество

Предприятиям Владимирской области предписали обходиться минимальным количеством сотрудников

Сергей МОРКОВКИН
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Главный санитарный врач Владимирской Татьяна Данилова подписала постановление о новых мерах по противодействию распространению коронавируса в регионе. Согласно документу, предприятия, продолжающие работать в условиях самоизоляции, должны сократить количество работающих сотрудников до производственного минимум. Рабочие должны соблюдать дистанцию в полтора метра. Запускать производство можно только после дезинфекции.

Также предприятиям предписывают доставлять людей на служебном транспорте, руководству необходимо снабжать своих работников средствами индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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