Предприятиям Владимирской области предписали обходиться минимальным количеством сотрудников
Главный санитарный врач Владимирской Татьяна Данилова подписала постановление о новых мерах по противодействию распространению коронавируса в регионе. Согласно документу, предприятия, продолжающие работать в условиях самоизоляции, должны сократить количество работающих сотрудников до производственного минимум. Рабочие должны соблюдать дистанцию в полтора метра. Запускать производство можно только после дезинфекции.
Также предприятиям предписывают доставлять людей на служебном транспорте, руководству необходимо снабжать своих работников средствами индивидуальной защиты.
ИСТОЧНИК KP.RU