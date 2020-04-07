В Муроме задержали грабителя, который вырвал сумку у 63-летней женщины
В сумке находилось 20 тысяч рублей
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Вечером 31 марта текущего года сотрудники полиции заметили на одной из улиц как мужчина и женщина бегут за другим мужчиной, в руках у которого - дамская сумка.По данным УМВД, полицейские бросились наперерез бегущим и задержали 33-летнего безработного муромлянина.
Позже выяснилось, что на улице он выхватил из рук 63-летней местной жительницы дамскую сумку, в которой находилось 20 тысяч рублей. Сумку женщине вернули.
Возбуждено уголовное дело за грабеж.
ИСТОЧНИК KP.RU