Владимирцам предлагают бороться с антинаучным мракобесием, читая вслух

6 Апр 2020 2020-04-06T19:52:59+03:00

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Владимирский информационный центр по атомной энергии приглашает всех жителей области принять участие в виртуальных «Научных чтениях». Акцию придумали в ИЦАЭ Екатеринбурга, и она быстро разошлась по стране.

Стать научным мракоборцем и приобщить сограждан к знаниям и рациональному мышлению можно так. Надо рассказать о любимой научной или научно-популярной книге и прочитать вслух из нее пару абзацев. Записать все это на видео и выложить в социальные сети с хэштегами #КСТАТИдома #НаучныеЧтенияИЦАЭ и передать интеллектуальную эстафетную палочку дальше. Кого отметили — тот тоже участвует в «Научных чтениях».

Участники флешмоба уже приобщили народ к культовой книге рациональстов «Гарри Поттер и Методы рационального мышления» Юдковского, прочитали из Эдуарда Френкеля «Любовь и математика», поделились фактами из жизни учёных по книге «Гюйгенс и Барроу, Ньютон и Гук: Первые шаги математического анализа и теории катастроф, от эвольвент до квазикристаллов» Владимира Арнольда. Вы можете выбрать свою любимую книгу, найти научно-популярную литературу можно, например, на сайте издательства «Альпина», открывшего бесплатный доступ к некоторым книгам до конца апреля. Книги доступны по промокоду GIFT_STAYHOME на сайте издательства и через приложение «Альпина.Книги» для Android, IOS.

ИСТОЧНИК KP.RU