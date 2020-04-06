Гастарбайтер, семь лет назад убивший женщину в Александрове, дал признательные показания

6 Апр 2020 2020-04-06T18:51:55+03:00

Вот такая ориентировка на убийцу была напечатана в газетах Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Он пешком пришел из Ярославской области в Кострому, убил человека и был задержан местным Следкомом

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Следователь СК СУ по Владимирской области спустя семь лет допросил мигранта-нелегала, убившего женщину в Александрове. Мужчина дал признательные показания. Последние семь лет он скрывался и жил под вымышленным именем, а недавно снова совершил преступление и был задержан в Костроме.

Следствие установило, что гражданин одной из бывших советских республик, незаконно приехавший в Россию, поселился в Александрове у местной жительницы, стал работать на стройке. Отношения между ним и местной жительницей не ладились, строитель-нелегал частенько бил сожительницу. Та молчала и не шла в полицию. 9 октября 2013 года между мужчиной и женщиной снова вспыхнула ссора, и мужчина зарезал сожительницу ножом, после чего скрылся.

Дом, где было совершенно убийствоФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Нелегала объявили в федеральный розыск. Мужчина стал скрываться о властей, придумал себе новое имя и стал селиться в центрах для людей без определенного места жительства.

Несколько лет назад мигрант пешком из Ярославской области дошел до Костромы, где совершил еще одно особо тяжкое преступление. На этот раз уйти от следственных органов ему не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU