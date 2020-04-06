2020-04-06T18:51:55+03:00
Происшествия

Гастарбайтер, семь лет назад убивший женщину в Александрове, дал признательные показания

Он пешком пришел из Ярославской области в Кострому, убил человека и был задержан местным Следкомом
Артём Черепанов
Поделиться:
Вот такая ориентировка на убийцу была напечатана в газетахВот такая ориентировка на убийцу была напечатана в газетахФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета
Изменить размер текста:

Следователь СК СУ по Владимирской области спустя семь лет допросил мигранта-нелегала, убившего женщину в Александрове. Мужчина дал признательные показания. Последние семь лет он скрывался и жил под вымышленным именем, а недавно снова совершил преступление и был задержан в Костроме.

Следствие установило, что гражданин одной из бывших советских республик, незаконно приехавший в Россию, поселился в Александрове у местной жительницы, стал работать на стройке. Отношения между ним и местной жительницей не ладились, строитель-нелегал частенько бил сожительницу. Та молчала и не шла в полицию. 9 октября 2013 года между мужчиной и женщиной снова вспыхнула ссора, и мужчина зарезал сожительницу ножом, после чего скрылся.

Дом, где было совершенно убийство Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Дом, где было совершенно убийствоФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Нелегала объявили в федеральный розыск. Мужчина стал скрываться о властей, придумал себе новое имя и стал селиться в центрах для людей без определенного места жительства.

Несколько лет назад мигрант пешком из Ярославской области дошел до Костромы, где совершил еще одно особо тяжкое преступление. На этот раз уйти от следственных органов ему не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гастарбайтер, семь лет назад убивший женщину в Александрове, дал признательные показания
Владимирские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат прибавку к зарплате
Владимирским детям будут компенсировать школьные завтраки и обеды деньгами
Концерты, спектакли и лекции от учреждений Владимирской области онлайн посмотрело больше 1,4 миллиона человек
Клиент ВТБ стал двухмиллионным обладателем ИИС в России
В Судогодском районе торговали курицей с сальмонеллой
Суздальский торговец попытался подкупить полицейского
Владимирская компания «Генериум» выпустила тест на коронавирус, который проводится в 3 раза быстрее прежнего
Коронавирус во Владимирской области: в регионе откроются рынки
Во Владимирской области на трассы М-7 «Волга» временно закрыли движение в сторону Нижнего Новгорода