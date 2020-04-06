2020-04-06T18:10:44+03:00
Общество

Владимирские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат прибавку к зарплате

Правительство РФ выделило региону 53,5 миллиона рублей
Артём Черепанов
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Правительство РФ выделило Владимирской области 53,5 миллиона рублей на повышение зарплаты врачам и фельдшерам, лечащих пациентов, больных коронавирусом. Размер выплат будет зависеть от от серднемесячного дохода медиков за последние девять месяцев.

Согласно постановлению правительства РФ, зарплаты фельдшеров и медсестер по приему вызовов скорой помощи поднимут на 20%. Младший персонал стационаров будет получать на 30% больше, средний персонал скорой помощи, лично оказывающий помощь, будет получать на 40% больше.

Среднему персоналу стационаров поднимут зарплату на 50%, врачам скорой помощи – на 80%, врачам стационаров – на 100%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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