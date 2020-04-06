Владимирским детям будут компенсировать школьные завтраки и обеды деньгами

6 Апр 2020 2020-04-06T18:02:31+03:00

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С 6 апреля владимирские школьники вернулись к учебе, небывало длинные каникулы закончились. Правда, учеба пока дистанционная, на занятия ученики не ходят. Но это не значит, что в течение учебного дня ребята не завтракают и не обедают.

С понедельника, 6 апреля, постановлением главы администрации города Владимира определен порядок выплат компенсаций за школьные завтраки и обеды тем детям, которые в обычное время в школах питались бесплатно. Фактически, это монетизация школьного питания — компенсации будут выплачиваться в размере стоимости школьного завтрака или обеда строго за число учебных дней в месяце.

Родители школьников из числа льготников, которые имели право на бесплатное питание, для получения компенсационной выплаты должны написать заявление на имя директора школы, указав номер лицевого счета для перечисления выплаты. Заявление в отсканированном виде следует отправить в школу по электронной почте, а если нет такой возможности, то передать оригинал заявления через классного руководителя.

Напомним, право на бесплатное питание в школах во Владимире имеют дети из малообеспеченных семей (с доходом меньше прожиточного минимума на человека): ученики начальных классов — на завтрак и обед, ученики с 5 по 11 класс — на завтрак или обед по выбору. Также право на бесплатное питание имеют дети из многодетных семей, дети-инвалиды и дети, чьи родители признаны инвалидами 1 и 2 групп. Стоимость школьного завтрака составляет 40 рублей, обеда — 50 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU