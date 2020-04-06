2020-04-06T17:51:14+03:00
Звезды

Концерты, спектакли и лекции от учреждений Владимирской области онлайн посмотрело больше 1,4 миллиона человек

Из-за карантина учреждения культуры полностью перешли на работу в формате интернет-акций
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимирская область, как и другие регионы, живёт в режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения эпидемии коронавирусной инфекции. Учреждения культуры полностью перешли на работу в формате интернет-акций.

Три областные библиотеки – научная, для детей и молодёжи, специальная для слепых - проводят трансляции познавательных лекций путешественников, учёных, преподавателей вузов, показ документального кино, чтение детской литературы.

Областной театр драмы транслирует спектакли, чтение детских и взрослых книг, современной поэзии, организована онлайн-премьера спектакля «Варшавская мелодия», посвящённая памяти ушедшего из жизни драматурга Леонида Зорина (актеры сыграют пьесу, находясь каждый в своем доме). Любимые детские сказки ВКонтакте транслирует областной театр кукол.

Циклы трансляций записей и концертов артистов, находящихся дома, проводят областная филармония и областной Дворец культуры и искусства.

Муромский историко-художественный и Гороховецкий историко-архитектурный музеи приглашают на виртуальные экскурсии по своим экспозициям.

В целом охват аудитории во Владимирской области онлайн-услугами учреждений культуры, включая услуги дистанционного обучения, с момента начала акций, превысил 1,4 миллиона обращений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гастарбайтер, семь лет назад убивший женщину в Александрове, дал признательные показания
Владимирские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат прибавку к зарплате
Владимирским детям будут компенсировать школьные завтраки и обеды деньгами
Концерты, спектакли и лекции от учреждений Владимирской области онлайн посмотрело больше 1,4 миллиона человек
Клиент ВТБ стал двухмиллионным обладателем ИИС в России
В Судогодском районе торговали курицей с сальмонеллой
Суздальский торговец попытался подкупить полицейского
Владимирская компания «Генериум» выпустила тест на коронавирус, который проводится в 3 раза быстрее прежнего
Коронавирус во Владимирской области: в регионе откроются рынки
Во Владимирской области на трассы М-7 «Волга» временно закрыли движение в сторону Нижнего Новгорода