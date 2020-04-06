Концерты, спектакли и лекции от учреждений Владимирской области онлайн посмотрело больше 1,4 миллиона человек

6 Апр 2020 2020-04-06T17:51:14+03:00

Из-за карантина учреждения культуры полностью перешли на работу в формате интернет-акций

Изменить размер текста: A A

Владимирская область, как и другие регионы, живёт в режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения эпидемии коронавирусной инфекции. Учреждения культуры полностью перешли на работу в формате интернет-акций.

Три областные библиотеки – научная, для детей и молодёжи, специальная для слепых - проводят трансляции познавательных лекций путешественников, учёных, преподавателей вузов, показ документального кино, чтение детской литературы.

Областной театр драмы транслирует спектакли, чтение детских и взрослых книг, современной поэзии, организована онлайн-премьера спектакля «Варшавская мелодия», посвящённая памяти ушедшего из жизни драматурга Леонида Зорина (актеры сыграют пьесу, находясь каждый в своем доме). Любимые детские сказки ВКонтакте транслирует областной театр кукол.

Циклы трансляций записей и концертов артистов, находящихся дома, проводят областная филармония и областной Дворец культуры и искусства.

Муромский историко-художественный и Гороховецкий историко-архитектурный музеи приглашают на виртуальные экскурсии по своим экспозициям.

В целом охват аудитории во Владимирской области онлайн-услугами учреждений культуры, включая услуги дистанционного обучения, с момента начала акций, превысил 1,4 миллиона обращений.

ИСТОЧНИК KP.RU