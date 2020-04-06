2020-04-06T16:17:05+03:00
Происшествия

В Судогодском районе торговали курицей с сальмонеллой

Предприниматель снял с продажи товар
Валерия ПРОНИНА
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Сотрудники Россельхознадзора проверили продукцию индивидуального предпринимателя, который продает мясо в Судогодском районе. В лабораторию отправили замороженный куриный голень, который был произведен на предприятии «Куриное царство» в Московской области. Как отмечают специалисты Россельхознадзора, курица не соответствует Техническому регламенту Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Эксперты нашли в образце бактерии рода сальмонелла.

Предприниматель снял с продажи опасную курицу. Специалисты передали сведения о проверке в управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям для принятия мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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