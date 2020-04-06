Суздальский торговец попытался подкупить полицейского

6 Апр 2020 2020-04-06T15:16:39+03:00

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Сорокадевятилетний индивидуальный предприниматель, живущий в соседнем регионе, на ярмарке в Суздале наряду с продуктами продавал табачные изделия без маркировки. Нарушение заметил полицейский, который объяснил мужчине последствия и собирался составить протокол, как положено. Кроме того, табачные изделия у торговца должны были изъять. Но в кабинете у полицейского предприниматель предложил «порешать» вопрос и положил на стол пятнадцать тысяч рублей. Однако оперуполномоченный взятку не принял и сообщил о случившемся руководству. В ходе расследования торговец признал вину и извинился перед полицейским. Сейчас мужчину ждет суд за покушение на дачу взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU