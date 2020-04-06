Владимирская компания «Генериум» выпустила тест на коронавирус, который проводится в 3 раза быстрее прежнего

6 Апр 2020 2020-04-06T14:49:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Биофармацевтическая компания «Генериум» из Петушинского района зарегистрировала в Росздравнадзоре уникальную разработку, позволяющую проводить быстрый тест на наличие коронавируса Covid-19 в пробах пациента. Анализ использует несколько другой принцип, чем традиционные тесты — не ПЦР (полимеразную цепную реакцию), а метод петлевой изотермической амплификации. Работу можно проводить в тех же лабораториях и на том же оборудовании, что и ПЦР, но сама методика значительно проще — анализ проходит не в два этапа, а в один, «в одной пробирке», и оценить результат можно, грубо говоря, «на глаз» - то есть не надо проводить сложную процедуру электрофореза, а можно получить представление «да или нет» просто посмотрев в ультрафиолете на пробирки. Хотя потом результат проверяется. Все это позволяет сократить время анализа с 2 часов до 20-40 минут.

Плюс за счет того, что биологическую субстанцию не переливают из пробирки в пробирку, все идет в одной емкости, увеличивается точность результата - она достигает 94%. Полностью вероятность ошибки исключить нельзя, поэтому сомнительные результаты будут дополнительно перепроверяться. Но все равно этот метод позволит увеличить число тестов в десятки раз. Пациентов с предварительно положительным анализом можно будет быстро изолировать, для этого во Владимирской области скоро будет около 500 инфекционных коек.

ИСТОЧНИК KP.RU