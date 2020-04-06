2020-04-06T14:49:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Владимирская компания «Генериум» выпустила тест на коронавирус, который проводится в 3 раза быстрее прежнего

Точность метода составляет 94%
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Биофармацевтическая компания «Генериум» из Петушинского района зарегистрировала в Росздравнадзоре уникальную разработку, позволяющую проводить быстрый тест на наличие коронавируса Covid-19 в пробах пациента. Анализ использует несколько другой принцип, чем традиционные тесты — не ПЦР (полимеразную цепную реакцию), а метод петлевой изотермической амплификации. Работу можно проводить в тех же лабораториях и на том же оборудовании, что и ПЦР, но сама методика значительно проще — анализ проходит не в два этапа, а в один, «в одной пробирке», и оценить результат можно, грубо говоря, «на глаз» - то есть не надо проводить сложную процедуру электрофореза, а можно получить представление «да или нет» просто посмотрев в ультрафиолете на пробирки. Хотя потом результат проверяется. Все это позволяет сократить время анализа с 2 часов до 20-40 минут.

Плюс за счет того, что биологическую субстанцию не переливают из пробирки в пробирку, все идет в одной емкости, увеличивается точность результата - она достигает 94%. Полностью вероятность ошибки исключить нельзя, поэтому сомнительные результаты будут дополнительно перепроверяться. Но все равно этот метод позволит увеличить число тестов в десятки раз. Пациентов с предварительно положительным анализом можно будет быстро изолировать, для этого во Владимирской области скоро будет около 500 инфекционных коек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гастарбайтер, семь лет назад убивший женщину в Александрове, дал признательные показания
Владимирские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат прибавку к зарплате
Владимирским детям будут компенсировать школьные завтраки и обеды деньгами
Концерты, спектакли и лекции от учреждений Владимирской области онлайн посмотрело больше 1,4 миллиона человек
Клиент ВТБ стал двухмиллионным обладателем ИИС в России
В Судогодском районе торговали курицей с сальмонеллой
Суздальский торговец попытался подкупить полицейского
Владимирская компания «Генериум» выпустила тест на коронавирус, который проводится в 3 раза быстрее прежнего
Коронавирус во Владимирской области: в регионе откроются рынки
Во Владимирской области на трассы М-7 «Волга» временно закрыли движение в сторону Нижнего Новгорода