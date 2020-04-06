Коронавирус во Владимирской области: в регионе откроются рынки

6 Апр 2020 2020-04-06T14:12:08+03:00

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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин внес изменения в свой указ № 38 "О введении режима повышенной готовности". Из списка закрытых были вычеркнуты крытые рынки. Ярмарки под открытым воздухом по прежнему должны быть закрыты.

Кроме того, откроются и автомойки с автомастерскими. Раньше разрешали работать лишь тем сервисам, которые ремонтируют грузовики и автобусы, а также работают по государственным контрактам.

ИСТОЧНИК KP.RU