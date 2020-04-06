Во Владимирской области на трассы М-7 «Волга» временно закрыли движение в сторону Нижнего Новгорода
Там столкнулись автомобили
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Во Владимирской области на 126-м км трассы М-7 «Волга» из-за произошедшей аварии временно закрыто движение в сторону Нижнего Новгорода.
6 апреля в 12.40 в районе Петушков столкнулись два грузовых автомобиля. На месте работают ГИБДД и дорожные службы ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.
Объехать место ДТП можно по маршруту: Петушки – Воспушка – Караваево - Пекша.
Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения.
ИСТОЧНИК KP.RU