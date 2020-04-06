Жители Владимирской области смогут узнать о реконструкции домов и садовых домиков

6 Апр 2020 2020-04-06T13:37:10+03:00

На вопросы ответит начальник одного из отделов областного управления Росреестра

Изменить размер текста: A A

Управление Росреестра по Владимирской области сообщает, что 9 апреля состоится прямая телефонная линия с жителями региона на тему: «Реконструкция жилого дома и садового дома».

На вопросы ответит начальник отдела регистрации объектов недвижимости нежилого назначения Ворошкевич Оксана Григорьевна.

Время проведения с 14 до 15 часов.

Свои вопросы можно задать по телефону: (4922) 33-51-30.

ИСТОЧНИК KP.RU