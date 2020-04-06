Жители Владимирской области смогут узнать о реконструкции домов и садовых домиков
На вопросы ответит начальник одного из отделов областного управления Росреестра
Изменить размер текста:
Управление Росреестра по Владимирской области сообщает, что 9 апреля состоится прямая телефонная линия с жителями региона на тему: «Реконструкция жилого дома и садового дома».
На вопросы ответит начальник отдела регистрации объектов недвижимости нежилого назначения Ворошкевич Оксана Григорьевна.
Время проведения с 14 до 15 часов.
Свои вопросы можно задать по телефону: (4922) 33-51-30.
ИСТОЧНИК KP.RU