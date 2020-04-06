В Коврове предприятие не платило зарплату
Оно задолжало сотрудникам почти 900 тысяч рублей
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ОАО «Прибор - РСТ», которое проверило Ковровская прокуратура, выплачивало сотрудникам зарплату с нарушением положенных сроков, проще говоря – копило долги. Например, на момент проверки всем работникам не выплатили зарплату за декабрь прошлого года и январь этого. В общей сложности предприятие задолжало людям 870 тысяч рублей. Сейчас городским прокурором в интересах работников в мировой суд направлено 48 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности, которые рассмотрены, удовлетворены, вынесены судебные приказы.
ИСТОЧНИК KP.RU