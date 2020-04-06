2020-04-06T11:53:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 6 апреля 2020 года: два новых случая

Всего в регионе теперь 5 подтвержденных диагнозов
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 6 апреля 2020 года увеличилось до 5 человек. По сведениям на официальном сайте Стопкоронавирус.рф, где собирается и анализируется информация от Минздрава России и региональных департаментов здравоохранения, обновились данные за прошедшие сутки.

На 10.30 утра 6 апреля во Владимирской области зарегистрировано 5 случаев положительных анализов на коронавирусную инфекцию. Число погибших, к счастью, не увеличилось — в печальной статистике по-прежнему один мужчина из Коврова.

Напомним, до сих пор число зараженных коронавирусом во Владимирской области почти неделю было равно трем — один смертельный случай в Коврове и двое больных во Владимире, которые лечатся амбулаторно и находятся в удовлетворительном состоянии. Два новых случая подтвержденных заражений COVID-19 зарегистрированы в Петушках и Муроме. Главы этих муниципальных образований, а также Судогодского района, в выходные сообщали о положительных анализах на коронавирус у жителей своих территорий, однако в областной администрации информацию не подтверждали.

За сутки во Владимирской области делалось около 150 анализов на коронавирус. От 20 до 30 человек находились в стационарах с подозрением на коронавирус. Вероятно, у кого-то из них повторный анализ и оказался положительным.

Число обращений больных с признаками ОРВИ за 5 апреля – 144, с признаками внебольничной пневмонии - 6. Эпидемический порог по ОРВИ за прошедшую неделю превышен на 14%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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