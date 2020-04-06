На владимирском заводе «Волгобас» частично погасили долги по зарплате
Проверку завода, выпускающего автобусы «Волгобас», провела Собинская межрайонная прокуратура после публикаций СМИ. Как показала проверка, ООО «Бакулин Моторс Групп» не выплачивало зарплаты сотрудникам. В общей сложности 514 работникам предприятие задолжало около 20 миллионов рублей, долги копились с декабря 2019 года по март 2020 года. В этот же период другим сотрудникам компании зарплата исправно начислялась, а значит, как считает прокуратура, у ООО «Бакулин Моторс Групп» была возможность выплатить зарплату и остальным работникам. Межрайонным прокурором в адрес генерального директора общества внесено представление, в интересах работников в судебные органы направлено шесть исковых заявлений о взыскании заработной платы. В результате вмешательства прокуратуры частично задолженность погасили, выплатив четырнадцать миллионов рублей. Вопрос выплаты оставшейся части задолженности по заработной плате находится на контроле межрайонной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU