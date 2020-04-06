На владимирском заводе «Волгобас» частично погасили долги по зарплате

6 Апр 2020 2020-04-06T11:28:11+03:00

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Проверку завода, выпускающего автобусы «Волгобас», провела Собинская межрайонная прокуратура после публикаций СМИ. Как показала проверка, ООО «Бакулин Моторс Групп» не выплачивало зарплаты сотрудникам. В общей сложности 514 работникам предприятие задолжало около 20 миллионов рублей, долги копились с декабря 2019 года по март 2020 года. В этот же период другим сотрудникам компании зарплата исправно начислялась, а значит, как считает прокуратура, у ООО «Бакулин Моторс Групп» была возможность выплатить зарплату и остальным работникам. Межрайонным прокурором в адрес генерального директора общества внесено представление, в интересах работников в судебные органы направлено шесть исковых заявлений о взыскании заработной платы. В результате вмешательства прокуратуры частично задолженность погасили, выплатив четырнадцать миллионов рублей. Вопрос выплаты оставшейся части задолженности по заработной плате находится на контроле межрайонной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU