В Коврове осудят водителя троллейбуса, по вине которой пенсионерку зажало дверьми

6 Апр 2020 2020-04-06T11:27:31+03:00

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Направлено в суд уголовное дело в отношении водителя троллейбуса. Как сообщает прокуратура Владимирской области, в сентябре 2019 года водитель остановилась на конечной и открыла двери троллейбуса. Она не посмотрела, все ли пассажиры вышли, закрыла двери и начала движение. При этом пожилая женщина оказалась зажата между дверьми, в результате чего она упала. Пенсионерка получила повреждения, которые отнесли к тяжким.

Рассматривать дело будет Ковровский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU