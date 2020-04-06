Во Владимирской области начали дезинфицировать детские площадки
В социальных сетях стали появляться сообщения от жителей Владимирской области, которые пишут, что власти стали дезинфицировать детские площадки.
Так, наша читательница из Боголюбово Юлия Горбунова выложила в инстаграм фотографию, на которой видно, как человек в защитном костюме со специальными растворами опрыскивает все элементы детской площадки в их дворе. Она же пишет, что запах не очень резкий, и в целом оценивает данную инциативу положительно.
Подобные же вещи, как рассказывают жители 33 региона, сейчас делают и в других городах области. Жалко только, что выйти с ребенком погулять, даже в собственном дворе сейчас невозможно. Максимум удастся выгулять домашнего питомца или сходить в магазин.
ИСТОЧНИК KP.RU