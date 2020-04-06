Во Владимирской области начали дезинфицировать детские площадки

6 Апр 2020 2020-04-06T11:13:36+03:00

Люди говорят, что запах не очень сильный и радуются данной инициативе

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В социальных сетях стали появляться сообщения от жителей Владимирской области, которые пишут, что власти стали дезинфицировать детские площадки.

Так, наша читательница из Боголюбово Юлия Горбунова выложила в инстаграм фотографию, на которой видно, как человек в защитном костюме со специальными растворами опрыскивает все элементы детской площадки в их дворе. Она же пишет, что запах не очень резкий, и в целом оценивает данную инциативу положительно.

Подобные же вещи, как рассказывают жители 33 региона, сейчас делают и в других городах области. Жалко только, что выйти с ребенком погулять, даже в собственном дворе сейчас невозможно. Максимум удастся выгулять домашнего питомца или сходить в магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU