Во Владимирской области с 15 апреля начнут восстанавливать асфальт на трассе М-7

6 Апр 2020 2020-04-06T10:47:45+03:00

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Трассу М-7 "Волга" во Владимирской области защитят слоями износа. Дорожное покрытие восстановят на шести отрезках общей протяженностью более 60 километров.

Речь идет об участках со 115 по 118 км в Петушинском районе, со 183 по 198 км на «южном» обходе Владимира, с 223 по 244 км и с 257 по 266 км в Камешковском и Ковровском районах, с 324 по 337 км в Гороховецком районе, а также в Суздальском районе на подъездной дороге к Иваново с 37 по 47 км. Специалисты отфрезеруют поврежденный асфальт, после чего нанесут новый защитный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 4 см. Такая технология позволит увеличить срок службы дорог. Обновленные участки трассы получат надлежащую водонепроницаемость и износостойкость.

Основные дорожные работы пройдут в период с 15 апреля по 31 августа 2020 года. На участке с 324 по 337 км завершение работ запланировано на лето 2021 года. В местах дорожных работ возможно ограничение движения и сужение проезжей части. Максимальная скорость вне населенных пунктов – 50 км/ч, в населенных пунктах – 40 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU