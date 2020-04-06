2020-04-06T10:47:45+03:00
Общество

Во Владимирской области с 15 апреля начнут восстанавливать асфальт на трассе М-7

"Пекинку" обещают защитить слоями износа
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Трассу М-7 "Волга" во Владимирской области защитят слоями износа. Дорожное покрытие восстановят на шести отрезках общей протяженностью более 60 километров.

Речь идет об участках со 115 по 118 км в Петушинском районе, со 183 по 198 км на «южном» обходе Владимира, с 223 по 244 км и с 257 по 266 км в Камешковском и Ковровском районах, с 324 по 337 км в Гороховецком районе, а также в Суздальском районе на подъездной дороге к Иваново с 37 по 47 км. Специалисты отфрезеруют поврежденный асфальт, после чего нанесут новый защитный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 4 см. Такая технология позволит увеличить срок службы дорог. Обновленные участки трассы получат надлежащую водонепроницаемость и износостойкость.

Основные дорожные работы пройдут в период с 15 апреля по 31 августа 2020 года. На участке с 324 по 337 км завершение работ запланировано на лето 2021 года. В местах дорожных работ возможно ограничение движения и сужение проезжей части. Максимальная скорость вне населенных пунктов – 50 км/ч, в населенных пунктах – 40 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус во Владимирской области: в регионе откроются рынки
Во Владимирской области на трассы М-7 «Волга» временно закрыли движение в сторону Нижнего Новгорода
Жители Владимирской области смогут узнать о реконструкции домов и садовых домиков
В Коврове предприятие не платило зарплату
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 6 апреля 2020 года: два новых случая
За выходные во Владимирской области случилось 24 пала сухой травы
На владимирском заводе «Волгобас» частично погасили долги по зарплате
В Коврове осудят водителя троллейбуса, по вине которой пенсионерку зажало дверьми
Во Владимирской области начали дезинфицировать детские площадки
Во Владимирской области с 15 апреля начнут восстанавливать асфальт на трассе М-7
ВТБ сообщает о работе 500 своих офисов в апреле
В Петушинском районе из-за обогревателя сгорел дом: погиб хозяин
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений во Владимире и Владимирской области на период с 6 по 12 апреля 2020 г.
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
ВТБ установил рекорд по притоку средств на брокерские счета в марте
Двоих муромлян осудят за хранение маковой соломки
Через Владимирскую таможню стало проходить больше товаров
Глава округа Муром Евгений Рычков сообщает, что у одного из командировочных в его городе оказался положительный тест на коронавирус
С 6 апреля во Владимире и области будет работать большая часть офисов Сбербанка
Владимирцев приглашают поучаствовать во Всероссийском патриотическом фестивале-конкурсе
Режим самоизоляции во Владимире из-за коронавируса: в региональный перечень товаров первой необходимости добавили табак и газеты
Ситуация с коронавирусом во Владимире: на стационарном лечении с подозрением на коронавирус находится 23 человека