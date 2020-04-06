В Петушинском районе из-за обогревателя сгорел дом: погиб хозяин
Мужчина на момент пожара был в доме один
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Частный жилой дом в деревне Санино Петушинского района загорелся в ночь на 5 апреля. Пожарные, которые оперативно выехали на место, не дали огню распространиться на весь дом - площадь составила 16 квадратных метров, сгорела внутренняя отделка.
Как сообщают в пресс-службе МЧС, предварительная причина пожара - неисправность масляного обогревателя. На момент возгорания в доме находился только хозяин 1975 года рождения. К сожалению, он погиб.
К тушению было привлечено 5 человек и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU