2020-04-06T10:27:40+03:00
Общество

ВТБ установил рекорд по притоку средств на брокерские счета в марте

Поделиться:
Изменить размер текста:

Март стал рекордным месяцем для брокерского бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции по всем показателям: число новых открытых брокерских счетов выросло в 1,5 раза от среднемесячного показателя, обороты – в 2,5 раза, объем пополнений – в три.

В марте клиенты ВТБ Капитал Инвестиции открыли более 90 тысяч брокерских счетов. Это в 1,5 раза больше, чем обычно за месяц. Приток средств на счета составил 135 млрд руб., что почти в три раза превышает среднемесячные показатели предыдущих трех месяцев. Объем средств физических лиц на брокерских счетах ВТБ с учетом переоценки стоимости активов к концу марта вырос до 840 млрд руб. против 745 млрд руб. на начало месяца. Сильно увеличился процент новых фондированных счетов - в марте 33% из открытых за месяц счетов уже фондировано. Этот показатель средний по полугодию – примерно 25%.

В марте клиенты ВТБ совершили сделки на основной секции Московской биржи на общий объем более 700 млрд руб. В среднем в месяц этот оборот в последние полгода составлял порядка 300 млрд. Пики по объемам сделок пришлись на 10 и 25 марта – 43 и 50 млрд за день по основной секции соответственно. По открытию счетов рекорды были зафиксированы 10 и 19 марта – тогда клиенты регистрировали по 6 тыс. новых счетов в день. Больше всего средств было заведено 10 марта –12,7 млрд руб., также особенная активность отмечена 19 и 25 марта.

«В марте мы наблюдали осознанные, рассудительные действия клиентов по ребалансировке портфелей. При этом часть клиентов снижает риски, а часть, наоборот, использует новые уровни цен как привлекательный момент для инвестирования. В целом, большинство клиентов подошло к марту со сбалансированными портфелями – здесь помогло риск профилирование, а также в целом более высокая финансовая грамотность инвесторов, которые учли выгоды от диверсификации. Брокерские системы ВТБ работали штатно в условиях в разы увеличившейся нагрузки, гарантируя надежное и качественное обслуживание клиентам. Для нас это было, есть и будет абсолютным приоритетом», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус во Владимирской области: в регионе откроются рынки
Во Владимирской области на трассы М-7 «Волга» временно закрыли движение в сторону Нижнего Новгорода
Жители Владимирской области смогут узнать о реконструкции домов и садовых домиков
В Коврове предприятие не платило зарплату
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 6 апреля 2020 года: два новых случая
За выходные во Владимирской области случилось 24 пала сухой травы
На владимирском заводе «Волгобас» частично погасили долги по зарплате
В Коврове осудят водителя троллейбуса, по вине которой пенсионерку зажало дверьми
Во Владимирской области начали дезинфицировать детские площадки
Во Владимирской области с 15 апреля начнут восстанавливать асфальт на трассе М-7
ВТБ сообщает о работе 500 своих офисов в апреле
В Петушинском районе из-за обогревателя сгорел дом: погиб хозяин
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений во Владимире и Владимирской области на период с 6 по 12 апреля 2020 г.
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
ВТБ установил рекорд по притоку средств на брокерские счета в марте
Двоих муромлян осудят за хранение маковой соломки
Через Владимирскую таможню стало проходить больше товаров
Глава округа Муром Евгений Рычков сообщает, что у одного из командировочных в его городе оказался положительный тест на коронавирус
С 6 апреля во Владимире и области будет работать большая часть офисов Сбербанка
Владимирцев приглашают поучаствовать во Всероссийском патриотическом фестивале-конкурсе
Режим самоизоляции во Владимире из-за коронавируса: в региональный перечень товаров первой необходимости добавили табак и газеты
Ситуация с коронавирусом во Владимире: на стационарном лечении с подозрением на коронавирус находится 23 человека