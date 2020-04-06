Двоих муромлян осудят за хранение маковой соломки

6 Апр 2020 2020-04-06T09:59:33+03:00

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Завершены расследования уголовных дел в отношении 37- и 38-летних местных жителей. По данным УМВД, в конце июля прошлого года 38-летнего мужчину остановили на улице полицейские. У него при себе был пакет с содержимым растительного происхождения. Экспертиза показала: в пакете находилась маковая соломка массой более 340 граммов.

С таким же веществом задержали 37-летнего муромлянина. У него было 88 граммов наркотиков.

Выяснилось, что и тот, и другой собрали соломку на заброшенных участках и хотели употреблять сами.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU