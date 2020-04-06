Через Владимирскую таможню стало проходить больше товаров

6 Апр 2020 2020-04-06T11:29:33+03:00

Через таможню прошло на 25% больше деклараций на товары, чем в прошлом году

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Владимирская таможня сообщила о росте числа поданных деклараций на товары на 24% за первые три месяца 2020 года по сравнению с первыми тремя месяцами 2019 года. За это время в таможню было подано 20,5 тысяч деклараций. Доля экспортных деклараций возросла на 19%, а доля деклараций на ввозимые товары - на 28%. Декларировались 48 тысяч видов товаров, что на 45% больше, чем в 2019 году.

В 1 квартале 2020 года с Владимирской таможней работали 1337 предприятий, организаций и физических лиц (в 2019 – 1002). Из них 18% зарегистрированы во Владимирской области, 13% в Ивановской области, остальные – в иных регионах Российской Федерации. В федеральный бюджет перечислено 10,3 миллиарда рублей, в аналогичном периоде 2019 года - около 7 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU