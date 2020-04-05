Глава округа Муром Евгений Рычков сообщает, что у одного из командировочных в его городе оказался положительный тест на коронавирус

5 Апр 2020 2020-04-05T19:45:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава округа Муром Евгений Рычков в своем инстаграме сообщил, что в Муроме возможно выявлен первый случай заражения коронавирусом.

"К сожалению, сегодня один из предварительных анализов показал наличие вируса COVID-19. Заболевший мужчина приехал в Муром две недели назад в командировку на одно из промышленных предприятий нашего города из Башкирии через Москву и проводил обучение специалистов предприятия на загородной турбазе. На данный момент заболевший находится в инфекционном госпитале, организованном нами на базе городской больницы №3. В ближайшее время мы ждем окончательных результатов его анализов. При этом уже сегодня был выявлен весь круг контактных лиц этого человека. Все они помещены в изоляцию и под наблюдение врачей. У них взяты анализы для исследования", - сообщает он.

Напомним, что по официальной информации от Роспотребнадзора, в 33 регионе заболевшими числятся по-прежнему трое: двое во Владимире и один в Коврове (последний умер).

ИСТОЧНИК KP.RU