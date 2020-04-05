2020-04-05T18:48:37+03:00
Общество

С 6 апреля во Владимире и области будет работать большая часть офисов Сбербанка

Во всех открытых офисах посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра
Виктория СУХОВА
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С понедельника, 6 апреля во Владимире и Владимирской области будет работать большая часть офисов Сбербанка. Количество офисов, адреса и режим работы будут оперативно меняться в зависимости от данных мониторинга текущей ситуации.

В связи с этим банк просит клиентов предварительно уточнять режим работы конкретного отделения. Режим работы индивидуален для каждого офиса банка и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте в разделе «Отделения и банкоматы», где предварительно необходимо выбрать регион.

График работы офисов банка можно также уточнить в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и по телефонам круглосуточной службы поддержки: 900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»); 8 800 555-55-50 (для звонков из других городов РФ (бесплатно)).

Во всех открытых офисах посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. То же относится к круглосуточно открытым помещениям, где установлены банкоматы, работающие в режиме 24/7.

Списания платежей по кредитам будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. В том случае, если заемщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно без применения штрафных санкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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