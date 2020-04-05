Владимирцев приглашают поучаствовать во Всероссийском патриотическом фестивале-конкурсе
Творческие коллективы и солисты приглашают принять участие в заочном этапе Всероссийского патриотического фестиваля-конкурса «Живая память», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
К участию допускаются все желающие – как самодеятельные, так и профессиональные творческие коллективы и солисты в возрасте 6+, далее без возрастных ограничений.
Номинации конкурса: автор (автор-исполнитель песен собственного сочинения; автор-исполнитель инструментальной музыки, автор-исполнитель литературного произведения); исполнитель (исполнение песен, литературных произведений, инструментальной музыки несобственного сочинения); видеоклип (авторская работа на тему ВОВ, «Бессмертного полка», хронометраж не более 3 минут); сценическая композиция (хореография, эстрадный или цирковой номер, инструментальная композиция, театральная постановка (количество участников не более 8 человек).
Прием заявок осуществляется в электронном виде на сайте до 13 апреля.
Более подробная информация о фестивале и условиях участия в нем размещены на официальном сайте организаторов проекта: Живаяпамять75.рф.
ИСТОЧНИК KP.RU