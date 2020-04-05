Владимирцев приглашают поучаствовать во Всероссийском патриотическом фестивале-конкурсе

5 Апр 2020 2020-04-05T17:11:21+03:00

Победители примут участие в заключительном концерте в мае в Государственном Кремлевском Дворце

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Творческие коллективы и солисты приглашают принять участие в заочном этапе Всероссийского патриотического фестиваля-конкурса «Живая память», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

К участию допускаются все желающие – как самодеятельные, так и профессиональные творческие коллективы и солисты в возрасте 6+, далее без возрастных ограничений.

Номинации конкурса: автор (автор-исполнитель песен собственного сочинения; автор-исполнитель инструментальной музыки, автор-исполнитель литературного произведения); исполнитель (исполнение песен, литературных произведений, инструментальной музыки несобственного сочинения); видеоклип (авторская работа на тему ВОВ, «Бессмертного полка», хронометраж не более 3 минут); сценическая композиция (хореография, эстрадный или цирковой номер, инструментальная композиция, театральная постановка (количество участников не более 8 человек).

Прием заявок осуществляется в электронном виде на сайте до 13 апреля.

Более подробная информация о фестивале и условиях участия в нем размещены на официальном сайте организаторов проекта: Живаяпамять75.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU