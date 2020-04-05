2020-04-05T17:11:21+03:00
Звезды

Владимирцев приглашают поучаствовать во Всероссийском патриотическом фестивале-конкурсе

Победители примут участие в заключительном концерте в мае в Государственном Кремлевском Дворце
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Творческие коллективы и солисты приглашают принять участие в заочном этапе Всероссийского патриотического фестиваля-конкурса «Живая память», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

К участию допускаются все желающие – как самодеятельные, так и профессиональные творческие коллективы и солисты в возрасте 6+, далее без возрастных ограничений.

Номинации конкурса: автор (автор-исполнитель песен собственного сочинения; автор-исполнитель инструментальной музыки, автор-исполнитель литературного произведения); исполнитель (исполнение песен, литературных произведений, инструментальной музыки несобственного сочинения); видеоклип (авторская работа на тему ВОВ, «Бессмертного полка», хронометраж не более 3 минут); сценическая композиция (хореография, эстрадный или цирковой номер, инструментальная композиция, театральная постановка (количество участников не более 8 человек).

Прием заявок осуществляется в электронном виде на сайте до 13 апреля.

Более подробная информация о фестивале и условиях участия в нем размещены на официальном сайте организаторов проекта: Живаяпамять75.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 6 апреля во Владимире и области будет работать большая часть офисов Сбербанка
Владимирцев приглашают поучаствовать во Всероссийском патриотическом фестивале-конкурсе
Режим самоизоляции во Владимире из-за коронавируса: в региональный перечень товаров первой необходимости добавили табак и газеты
Ситуация с коронавирусом во Владимире: на стационарном лечении с подозрением на коронавирус находится 23 человека
Во Владимирской области порывы ветра будут достигать 15-17 м/с.
Подорлик из Владимирской области прекратил свой полет
Пропавшую в Александрове девушку нашли мертвой
Режим повышенной готовности во Владимире из-за коронавируса: специалисты муниципального жилищного контроля будут следить за дезинфекцией подъездов
Режим повышенной готовности во Владимире из-за коронавируса: с 6 апреля автобусы будут ходить до 20 часов
Режим полной самоизоляции во Владимире из-за коронавируса: 750 пожилых обратились за помощью волонтеров
Режим полной самоизоляции во Владимире из-за коронавируса: число междугородних автобусов снизили до минимума
Во Владимире поймали молодых людей, которые в гаражах забирали свою порцию амфитамина
Ситуация с коронавирусом во Владимире: "белый дом" заявил, что двое пациентов Петушках находятся под наблюдением
Администрация Петушинского района по-прежнему настаивает на том, что у них есть зараженные коронавирусом
В сервисе "Яндекс" можно в реальном времени посмотреть уровень самоизоляции владимирцев
Ковровское предприятие бесплатно поставляет в медучреждения Владимирской области защитные маски и костюмы
Режим повышенной готовности во Владимире из-за коронавируса: власти готовы штрафовать за выход из дома без причины
Артисты владимирского театра драмы читают литературные произведения онлайн
Режим повышенной готовности во Владимире из-за коронавируса: мастерские по ремонту сельхозтехники продолжат работу
Открытие музея ледниковых камней в Киржаче пройдет в режиме онлайн
Владимирские спасатели научат пользоваться порошковым огнетушителем онлайн
В пожаре владимирского бара "Сири" виноват рабочий, который ремонтировал крышу
Информация от Владимирского регионального отделения Фонда социального страхования
В 2020 году во Владимирской области ежемесячную выплату будут получать 23 тысячи дошколят