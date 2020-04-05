2020-04-05T16:22:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции во Владимире из-за коронавируса: в региональный перечень товаров первой необходимости добавили табак и газеты

А также похоронные принадлежности и автозапчасти
Виктория СУХОВА
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Губернатор Владимир Сипягин расширил региональный перечень товаров первой необходимости. Этот список непродовольственных товаров дополняет уже утверждённый Правительством России документ.

В дополнительный перечень вошли:

1. Средства индивидуальной защиты

2. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства

3. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения

4. Похоронные принадлежности

5. Очки, линзы и их части

6. Товары, сопутствующие товаропродвижению (в том числе упаковки, этикетки, ценники, кассовые ленты)

7. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры);

8. Табачная продукция

9. Печатные изделия

Напомним, в федеральный перечень непродовольственных товаров первой необходимости вошли:

1. Санитарно-гигиеническая маска

2. Антисептик для рук

3. Салфетки влажные

4. Салфетки сухие

5. Мыло туалетное

6. Мыло хозяйственное

7. Паста зубная

8. Щётка зубная

9. Бумага туалетная

10. Гигиенические прокладки

11. Стиральный порошок

12. Подгузники детские

13. Спички, коробок

14. Свечи

15. Пеленка для новорождённого

16. Шампунь детский

17. Крем от опрелостей детский

18. Бутылочка для кормления

19. Соска-пустышка

20. Бензин автомобильный

21. Дизельное топливо

22. Сжиженный природный газ

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

ИСТОЧНИК KP.RU

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