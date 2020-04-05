Ситуация с коронавирусом во Владимире: на стационарном лечении с подозрением на коронавирус находится 23 человека

5 Апр 2020 2020-04-05T14:57:05+03:00

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По состоянию на 14 часов 5 апреля во Владимирской области подтверждено 3 случая заражения коронавирусом. Два случая было подтверждено 30 марта и ещё один - 1 апреля. По данным Роспотребнадзора новых подтверждённых заболевших коронавирусом в регионе нет.

На стационарном лечении с подозрением на Covid-19 находятся 23 человека. Круг контактных с ними лиц определён, установлено наблюдение. В лабораториях проведено более 1900 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Число обращений больных с признаками ОРВИ за 3 апреля – 1031, за 4 апреля – 482 (за весь период мониторинга - 46 630). Число обращений больных с признаками внебольничной пневмонии за 3 апреля – 37, за 4 апреля – 14 (за период мониторинга - 694).

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области напоминает о необходимости строгого соблюдения режима самоизоляции. Если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения больницы и вызовите врача на дом.

Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу Сovid-19 - 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43.

ИСТОЧНИК KP.RU