Во Владимирской области порывы ветра будут достигать 15-17 м/с.
Согласно прогнозу Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до вечера 5 апреля во Владимирской области и Владимире ожидается усиление северо-западного ветра. Порывы могут достигать 15-17 м/с.
При такой погоде возникают риски, связанные с порывом линий электропередач, нарушением работы систем жизнеобеспечения, падением слабоукреплённых широкоформатных конструкций и старых деревьев.
Главное управление МЧС России по Владимирской области призывает к бдительности и осторожности.
При возникновении происшествий следует звонить на телефоны спасения: «01», «101», «112».
ИСТОЧНИК KP.RU