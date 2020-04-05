2020-04-05T13:04:04+03:00
Общество

Во Владимирской области порывы ветра будут достигать 15-17 м/с.

Непогода сохранится до самого вечера
Виктория СУХОВА
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Согласно прогнозу Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до вечера 5 апреля во Владимирской области и Владимире ожидается усиление северо-западного ветра. Порывы могут достигать 15-17 м/с.

При такой погоде возникают риски, связанные с порывом линий электропередач, нарушением работы систем жизнеобеспечения, падением слабоукреплённых широкоформатных конструкций и старых деревьев.

Главное управление МЧС России по Владимирской области призывает к бдительности и осторожности.

При возникновении происшествий следует звонить на телефоны спасения: «01», «101», «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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