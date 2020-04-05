2020-04-05T10:48:01+03:00
Общество

Подорлик из Владимирской области прекратил свой полет

Птицу нашли мертвой
Алексей СУХОВ
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Большой подорлик Clanga clanga по имени Задира, помеченный треккером птенцом в гнезде в Клязьминско-Лухском заказнике, прекратил свой полёт...

Как написал на своей страничке ВКонтакте доцент кафедры ботаники и зоологии Ивановского госуниверситета Владимир Мельников, птица провела зиму на Аравийском полуострове, постепенно (в несколько этапов) смещаясь с западного побережья к восточному. Затем полуоблетела с севера Персидский залив и начала сдвигаться на север.

И вот неделю назад сигналы стали передаваться с одной точки, расположенной в южной части Ирана недалеко от города Ахваз. Около дороги (Задира часто держался у дорог). Иранские коллеги проверили эту точку и обнаружили погибшего подорлика под столбом ЛЭП.

Напомним, что во Владимирской области осталось не более 20 пар большого подорлика. Этот вид занесен в Красную книгу России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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