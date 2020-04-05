Пропавшую в Александрове девушку нашли мертвой

5 Апр 2020 2020-04-05T08:58:29+03:00

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Поисковый отряд "Лиза Алерт" начал искать девушку 1 апреля. В ориентировке было написано, что местонахождение Анастасии неизвестно с 29 марта. Искали девушку не только ваолонтеры, но и полиция.

На днях стало известно, что девушку нашли мертвой в родном городе - Александрове. Расследованием произошедшего займется Следственный комитет.

Соболезнуем родным и близким девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU