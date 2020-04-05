Режим повышенной готовности во Владимире из-за коронавируса: специалисты муниципального жилищного контроля будут следить за дезинфекцией подъездов

5 Апр 2020 2020-04-05T08:39:22+03:00

На место они будут выезжать по обращениям жителей

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Мы уже писали о том, что после того, как на странице сити-менеджера Андрея Шохина появился отчет о дезинфекции подъездов, жители взбунтовались. Подъезды не только не дезинфицируются, но и вообще давно не видели обычной влажной уборки.

4 апреля Андрей Шохин провел рабочий селектор с руководителями жилищно-коммунальных предприятий. Глава администрации поручил организовать оперативный мониторинг и фотофиксацию качества уборки и дезинфекции общих помещений многоквартирного жилого фонда в соответствии с санитарными требованиями.

Самая большая нагрузка возложена на управляющие компании, которые обслуживают наибольшее количество жилых домов - так, ЖКХ обеспечивает уборку 355 многоквартирных домов, ЖРЭП №8 - более 230 домов, ГУК - около 200. Однако объемы жилого фонда не должны являться оправданием за нарушение графиков уборки и дезинфекции помещений.

Наряду с обычными проверками соблюдения графиков и качества уборки жилого фонда, теперь за управляющими и клининговыми компаниями будут смотреть и специалисты муниципального жилищного контроля - в формате выездных проверок по обращениям жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU