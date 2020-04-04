Режим полной самоизоляции во Владимире из-за коронавируса: 750 пожилых обратились за помощью волонтеров

4 Апр 2020 2020-04-04T16:22:20+03:00

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Из-за введения режима полной самоизоляции в непростой ситуации оказались одинокие пожилые люди. На сегодняшний день департамент соцзащиты Владимирской области принял более 750 заявок от пожилых людей. В основном граждане просят помочь с доставкой продуктов и товаров первой необходимости. Заявки принимаются по телефону: (4922)36-28-33 или 8-800-450-01-21.

Обращаются за помощью и жители других регионов, оказавшиеся на время всеобщей изоляции во Владимирской области. Так, 68-летняя жительница Мурманска приехала в Ковров к знакомым. Пенсию она получает в отделении почты родного города и сейчас осталась без финансовой поддержки. В итоге волонтёры собрали для женщины продукты.

Одновременно с этим продолжается набор в ряды волонтёров. Ими могут стать граждане от 18 до 50 лет, без признаков ОРВИ и хронических заболеваний дыхательной системы. Оставить заявку можно на сайте: мывместе2020.рф или зарегистрироваться по телефону: 8(800)200-01-12.

ИСТОЧНИК KP.RU