Режим полной самоизоляции во Владимире из-за коронавируса: число междугородних автобусов снизили до минимума

4 Апр 2020 2020-04-04T15:01:15+03:00

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Департамент транспорта снизил число рейсов междугородних автобусов во Владимирской области до необходимого минимума. Это связано с тем, что из-за коронавирусной угрозы пассажиропоток на общественной транспорте снизился в пять раз.

Только во Владимире он уменьшился с 250 тысяч до 50 тысяч пассажиров в день. Пользоваться междугородним транспортом также стали намного реже: через владимирский автовокзал проходит лишь 20 процентов от прежнего пассажиропотока. В итоге перевозчикам разрешили снизить на муждагородних маршрутах число рейсов. Без изменений продолжат курсировать автобусы лишь в вечерние и утренние часы. В остальное время перевозчик сам решает, сколько оставить машин на рейсе. Хоть вообще не ездить.

Кроме того, по рекомендации Роспотребнадзора перевозчики обязаны проводить постоянную обработку и дезинфекцию транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU