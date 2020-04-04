Во Владимире поймали молодых людей, которые в гаражах забирали свою порцию амфитамина

4 Апр 2020 2020-04-04T14:52:46+03:00

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Сотрудники отдела вневедомственной охраны по городу Владимиру, патрулируя улицу Нижняя Дуброва, поймали двух молодых людей с наркотиками в гаражно-строительном кооперативе "Вышка".

Представители Росгвардии увидели тех, когда рылись в снегу в поисках закладки. Заметив приближающийся служебный автомобиль, парни бросились бежать. Погоня не продлилась долго. Молодых людей поймали и передали полицейским. При досмотре в кармане брюк у одного из задержанных нашли полиэтиленовый пакетик с белым порошком. Это оказался амфитамин массой 0,24 граммов.

Обоим парням по 23 года. Ранее они не были судимы. Теперь на них заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU