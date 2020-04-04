2020-04-04T14:47:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом во Владимире: "белый дом" заявил, что двое пациентов Петушках находятся под наблюдением

При этом власти не включают эти два случая в официальную статистику по коронавирусу
Алексей СУХОВ
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Очередной бюллетень по ситуации с коронавирусной инфекцией опубликовали региональные власти. По состоянию на 12.00 4 апреля во Владимирской области подтверждено 3 случая заражения коронавирусной инфекцией. Новых подтверждённых диагнозов на Covid-19 в регионе нет.

При этом власти упомянули в своем отчете город Петушки. Однако двух пациентов, про которых петушинская администрация говорит, что у них положительные результаты тестов на коронавирус, в пресс-релизе обладминистрации не расшифровывают. Эти двое просто находятся под наблюдением. Тем временем с марта 2020 года госпитализировано 40 граждан с подозрением на Covid-19, из них 18 выписано, 22 остаются в стационаре. Сделали за это время 1901 исследование на коронавирус (за последние сутки – 182) .

Кстати, с 23 по 29 марта во Владимирской области сильно превышен эпидпорог по ОРВИ (на 14,2 процента). А вот во Владимире в целом все в порядке. Средняя заболеваемость ниже эпидпорога на 13,1 процента. Активно болеют лишь взрослые. В данной возрастной категории превышение эпидпорога на 15,5 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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