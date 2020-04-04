2020-04-04T12:42:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Администрация Петушинского района по-прежнему настаивает на том, что у них есть зараженные коронавирусом

По словам чиновников, им эту информацию предоставили руководители местных ЦРБ и Роспотребнадзора
Алексей СУХОВ
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Продолжается история с якобы заболевшими коронавирусом в Петушинском районе. Администрация Петушинского района настаивает на том, что у них есть зараженные. Правда, их уже не трое, а двое.

Напомним, что 1 апреля на официальном сайте администрации Петушинского района появилась информация о трех заболевших коронавирусом. Уже на следующий день глава регионального Роспотребнадзора назвала эти данные ложными и сообщила, что они обратились к губернатору и в прокуратуру с требованием разобраться, откуда эта информация вообще взялась.

Петушинские чиновники ответили на это у себя на сайте. По их данным "сведения о гражданах с положительным анализом на COVID-19 предоставил главный врач районной больницы Тяпкин Е.В., которому ранее ее сообщил начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в Петушинском и Собинском районах Петров В.А."

Причем чиновники уверяют, что один из диагнозов чуть позде не подтвердился. Но двое больных по-прежнему имеют положительный диагноз COVID-19. Состояние одного пациента тяжелое, другой на самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Администрация Петушинского района по-прежнему настаивает на том, что у них есть зараженные коронавирусом
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