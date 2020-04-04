В сервисе "Яндекс" можно в реальном времени посмотреть уровень самоизоляции владимирцев

4 Апр 2020 2020-04-04T12:11:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимирцы могут узнать, как много на улице сейчас людей, не выглядывая в окно. Сервис "Яндекс" разработал интерактивную карту уровня самоизоляции россиян.

Она представляет собой обычную андексовскую карту, на которой стоит индекс самоизолированности в разных городах. Причем каждый город можно посмотреть отдельно и сравнить с показателями в других муниципалитетах. Во Владимире на 10 утра 4 апреля индекс равнялся 4,2. Это означает, что на улицах города практически нет людей. Что самое интересное, для обычного дня до коронавируса этот индекс для Владимира составлял 0,8.

Еще один интересный момент, буквально в начале этой недели, 30 марта индекс самоизоляции во Владимире был равен 2,9. То есть большинство людей оставалось дома, но все же и многие находились на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU