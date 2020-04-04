Ковровское предприятие бесплатно поставляет в медучреждения Владимирской области защитные маски и костюмы

4 Апр 2020 2020-04-04T10:56:45+03:00

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Швейное производство фабрики "Аскона" оперативно перепрофилировали под изготовление одноразовых масок и противоэпидемических костюмов, сообщили в руководстве компании. Причем продукция бесплатно поставляется в больницы Коврова, на станцию скорой медицинской помощи, в городское управление по делам ГО и ЧС, а также в медучреждения Ковровского района и Владимира. Ежедневно производится 15 тысяч масок и тысячу костюмов.

«Государство не справляется с поставками, срок ожидания комплектов индивидуальной защиты доходит до 2-3 месяцев, и цены завышены. Поэтому для нас предложение "Асконы" более чем своевременно, - рассказал главврач центральной городской больницы Антон Зинченко. – Мы получили около двухсот противоэпидемических костюмов, они очень хорошего качества. Распределили их по самым передовым участкам: в приёмный покой, реанимационное и детское инфекционное отделения».

В противоэпидемический комплект входит комбинезон с капюшоном и маской, ламинированный фартук, нарукавники, высокие бахилы и герметичные очки. Все комплекты одноразовые, рассчитаны на несколько часов использования и подлежат последующей утилизации.

ИСТОЧНИК KP.RU