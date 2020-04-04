Режим повышенной готовности во Владимире из-за коронавируса: власти готовы штрафовать за выход из дома без причины
Губернатор Владимир Сипягин утвердил перечень тех, кто имеет право составлять протоколы об административных правонарушениях при невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения.
Соответствующими полномочиями наделены представители руководства и ряд специалистов департаментов лесного хозяйства, природопользования и охраны окружающей среды, госинспекций административно-технического надзора, по охране и использованию животного мира, государственной жилищной инспекции и инспекции государственного строительного надзора. Кроме этого, протоколы имеют права составлять силовики и представители системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Разхмеры штрафов в зависомости от ситуации варьируются. Для физических лиц они составляют от 1 тысячи до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 10 тысяч до 500 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Столь большая вилка зависит от того, привели ли действия нарушителя к серьезным последствиям, вплоть до причинения вреда кому-либо.
ИСТОЧНИК KP.RU