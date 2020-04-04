Режим повышенной готовности во Владимире из-за коронавируса: власти готовы штрафовать за выход из дома без причины

4 Апр 2020 2020-04-04T08:30:54+03:00

Право выписать штраф за нарушение режима имеют право не только силовики, но и ряд чиновников

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Губернатор Владимир Сипягин утвердил перечень тех, кто имеет право составлять протоколы об административных правонарушениях при невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения.

Соответствующими полномочиями наделены представители руководства и ряд специалистов департаментов лесного хозяйства, природопользования и охраны окружающей среды, госинспекций административно-технического надзора, по охране и использованию животного мира, государственной жилищной инспекции и инспекции государственного строительного надзора. Кроме этого, протоколы имеют права составлять силовики и представители системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Разхмеры штрафов в зависомости от ситуации варьируются. Для физических лиц они составляют от 1 тысячи до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 10 тысяч до 500 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Столь большая вилка зависит от того, привели ли действия нарушителя к серьезным последствиям, вплоть до причинения вреда кому-либо.

ИСТОЧНИК KP.RU