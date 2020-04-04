Артисты владимирского театра драмы читают литературные произведения онлайн

4 Апр 2020 2020-04-04T08:13:18+03:00

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Инициатором «сказок на ночь онлайн» стал актёр Александр Аладышев. Коллеги активно его поддержали. Каждый из них сам выбирал произведение. Актриса Анна Лузгина прочитала своему сыну и всем зрителям сказку «Эльф и Башмачник». Валерия Емельянова с дочкой Катей – «Айболит» Чуковского и рассказы Николая Носова. Детскую классику прочли детям на ночь Анна Зайцева, Анна Кукушкина, Елена Куликова, Мария Македонская, Антон Суханов. Два своих рассказа вместе с внуком Лёвой исполнила писатель, психолог, куратор фестивальных проектов театра Ольга Гунина.

По словам Александра Аладышева, идея возникла давно: «Мы хотели даже сделать видеоканал в театре, особенно интересно было привлечь к этому разных артистов театра. И вот сама ситуация нас к этому подтолкнула. Сейчас, кроме детской литературы, есть масса идей. Например, запись юмористических рассказов, монологов, современной прозы и поэзии. Не только всероссийских поэтов, но и замечательных владимирских авторов, которых очень люблю, сам хочу прочесть стихи Владимира Пучкова. Кроме того, в планах – онлайн-постановки спектаклей. С Валерией Емельяновой готовим онлайн-спектакль на двоих «Варшавская мелодия».

- Мне бы хотелось, чтобы эту инициативу подхватили наши музыканты, музейные работники, краеведы. Ведь они тоже, находясь дома, могут провести онлайн-лекции, индивидуальные выступления, даже просто рассказать о своем творчестве, получится творческая встреча-онлайн, - считает директор департамента культуры Алиса Бирюкова.

Артисты театра читают и взрослые произведения и выкладывают свои записи в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, в группе «Артисты владимирского театра».

ИСТОЧНИК KP.RU