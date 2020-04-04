Артисты владимирского театра драмы читают литературные произведения онлайн
Инициатором «сказок на ночь онлайн» стал актёр Александр Аладышев. Коллеги активно его поддержали. Каждый из них сам выбирал произведение. Актриса Анна Лузгина прочитала своему сыну и всем зрителям сказку «Эльф и Башмачник». Валерия Емельянова с дочкой Катей – «Айболит» Чуковского и рассказы Николая Носова. Детскую классику прочли детям на ночь Анна Зайцева, Анна Кукушкина, Елена Куликова, Мария Македонская, Антон Суханов. Два своих рассказа вместе с внуком Лёвой исполнила писатель, психолог, куратор фестивальных проектов театра Ольга Гунина.
По словам Александра Аладышева, идея возникла давно: «Мы хотели даже сделать видеоканал в театре, особенно интересно было привлечь к этому разных артистов театра. И вот сама ситуация нас к этому подтолкнула. Сейчас, кроме детской литературы, есть масса идей. Например, запись юмористических рассказов, монологов, современной прозы и поэзии. Не только всероссийских поэтов, но и замечательных владимирских авторов, которых очень люблю, сам хочу прочесть стихи Владимира Пучкова. Кроме того, в планах – онлайн-постановки спектаклей. С Валерией Емельяновой готовим онлайн-спектакль на двоих «Варшавская мелодия».
- Мне бы хотелось, чтобы эту инициативу подхватили наши музыканты, музейные работники, краеведы. Ведь они тоже, находясь дома, могут провести онлайн-лекции, индивидуальные выступления, даже просто рассказать о своем творчестве, получится творческая встреча-онлайн, - считает директор департамента культуры Алиса Бирюкова.
Артисты театра читают и взрослые произведения и выкладывают свои записи в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, в группе «Артисты владимирского театра».
ИСТОЧНИК KP.RU