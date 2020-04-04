2020-04-04T08:02:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности во Владимире из-за коронавируса: мастерские по ремонту сельхозтехники продолжат работу

Их работа считается социально значимой, потому что посевную и сбор урожая никто не отменял
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Областные власти сделали исключение для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования. В силу высокой социальной значимости их деятельности им разрешено продолжать работу в условиях режима повышенной готовности по коронавирусу.

Ранее такое же исключение было сделано для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по ремонту грузового автотранспорта и автобусов, а также в соответствии с государственными и муниципальными контрактами.

Напомним, временно - до 30 апреля 2020 года – приостановлена работа организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих в регионе услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, мойке автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим повышенной готовности во Владимире из-за коронавируса: власти готовы штрафовать за выход из дома без причины
Артисты владимирского театра драмы читают литературные произведения онлайн
Режим повышенной готовности во Владимире из-за коронавируса: мастерские по ремонту сельхозтехники продолжат работу
Открытие музея ледниковых камней в Киржаче пройдет в режиме онлайн
Владимирские спасатели научат пользоваться порошковым огнетушителем онлайн
В пожаре владимирского бара "Сири" виноват рабочий, который ремонтировал крышу
Информация от Владимирского регионального отделения Фонда социального страхования
В 2020 году во Владимирской области ежемесячную выплату будут получать 23 тысячи дошколят
Wink выпускает первые три фильма в эксклюзивном переводе Кураж-Бамбей
Во Владимирской области назначен новый председатель комитета по промышленной политике
ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
Энергетики дают возможность платить за свет и тепло безопасно и без пени
Коронавирус во Владимире: муниципальные службы проводят дезинфекцию остановок и тротуаров
Ансамбль из Коврова стал лауреатом Всероссийского конкурса «Весна священная»
У 10 владимирцев мошенники списали деньги с карты
Владимирским болельщикам предлагают посмотреть матч "Торпедо", который проходил в Турции
Коронавирус во Владимире: торговля приостановлена до 30 апреля
Двое жителей Юрьев-Польского вырастили 23 куста конопли
Ситуация с коронавирусом во Владимире на 3 апреля: новых зараженных нет
Ковровскую управляющую компанию накажут за нарушения
Владимиро-Суздальский музей-заповедник признали одним из самых нескучных музеев
В Вязниках работница деревообрабатывающего предприятия лишилась руки
В Александрове лже-прокурор обманул руководителей нескольких предприятий
Владимирский спортсмен рассказал, как повысить навыки в бильярд, не выходя из дома
В Юрьев-Польском поймали двух мужчин, которые выращивали марихуану
Власти Владимира подумывают о том, чтобы выдавать школьникам из многодетных и малоимущих семей "сухие пайки"
Житель Красной Горбатки избил двух женщин и украл телевизор
Режим самоизоляции во Владимире из-за коронавируса: в 33 регионе отменили партнерские роды