Режим повышенной готовности во Владимире из-за коронавируса: мастерские по ремонту сельхозтехники продолжат работу
Областные власти сделали исключение для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования. В силу высокой социальной значимости их деятельности им разрешено продолжать работу в условиях режима повышенной готовности по коронавирусу.
Ранее такое же исключение было сделано для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по ремонту грузового автотранспорта и автобусов, а также в соответствии с государственными и муниципальными контрактами.
Напомним, временно - до 30 апреля 2020 года – приостановлена работа организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих в регионе услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, мойке автотранспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU