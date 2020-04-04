Режим повышенной готовности во Владимире из-за коронавируса: мастерские по ремонту сельхозтехники продолжат работу

4 Апр 2020 2020-04-04T08:02:50+03:00

Их работа считается социально значимой, потому что посевную и сбор урожая никто не отменял

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Областные власти сделали исключение для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования. В силу высокой социальной значимости их деятельности им разрешено продолжать работу в условиях режима повышенной готовности по коронавирусу.

Ранее такое же исключение было сделано для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по ремонту грузового автотранспорта и автобусов, а также в соответствии с государственными и муниципальными контрактами.

Напомним, временно - до 30 апреля 2020 года – приостановлена работа организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих в регионе услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, мойке автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU