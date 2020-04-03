2020-04-03T10:53:30+03:00
Общество

Хард-рок в стиле digital — видеосервис Wink представляет онлайн-концерт группы «Ария»

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

3 апреля 2020 года в 20:00 по московскому времени в видеосервисе Wink начнется уникальное онлайн-событие — живой концерт легендарной рок-группы «Ария». С 1985 года она остается одним из самых популярных коллективов страны, не изменяя своему узнаваемому стилю. Многочисленные поклонники группы особенно ценят ее живые выступления за мощный драйв и энергетику.

Буквально сразу после выхода первого альбома композиции «Арии» стали лидерами хит-парадов. Всего в дискографии группы 13 номерных альбомов, а также многочисленные концертные записи и сборники. «Ария» продолжает работать над созданием нового материала, успешно гастролирует не только в России, но и за рубежом. В 2014 году на основе выбора радиослушателей был составлен список «500 лучших песен „Нашего радио“», в который вошли 11 композиций «Арии». На онлайн-концерте «Стой за чертой!» обязательно прозвучат лучшие песни группы, такие как «Ангелы неба», «Ночь короче дня», «Герой асфальта» и другие.

«Изоляция из-за распространения коронавируса прервала очередной концертный тур “Арии”, мы были вынуждены перенести выступления на более поздний срок. Онлайн-концерт в видеосервисе Wink даст нам возможность встретиться с нашими слушателями, пусть и дистанционно. Мы соскучились по живым выступлениям и очень ждем встречи с вами! Оставайтесь дома, берегите себя и близких!» — подчеркивают музыканты «Арии».

«Режим самоизоляции — это очень важно, всем лучше оставаться дома. Текущие испытания не ослабят нас, не сделают разобщенными. Музыкальный драйв и хорошее настроение от живого рок-концерта “Арии”, пусть и в цифровом формате, помогут нам пережить все трудности», — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Концерт группы «Ария» доступен бесплатно всем абонентам сервиса Wink, а новым подписчикам — сразу после регистрации. Включайте телеканал «Всё ТВ» 3 апреля в 20:00 (мск).

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Красной Горбатки избил двух женщин и украл телевизор
Режим самоизоляции во Владимире из-за коронавируса: в 33 регионе отменили партнерские роды
Хард-рок в стиле digital — видеосервис Wink представляет онлайн-концерт группы «Ария»
В Коврове из-за аварийной работы электрооборудования загорелся магазин
В Петушинском районе сгорела крыша жилого дома
Игровой телевизор: в Wink+ появились облачные игры от NVIDIA и GFN.RU
Во владимирской школе №29 художники рисуют на стенах сцены событий Великой Отечественной войны
Во Владимирской области омоновцы обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны
Во Владимирской области выписать газеты и журналы, можно не выходя из дома
Во Владимирской области на работу теперь можно только со специальной справкой
Предприятия Владимирской области наладили выпуск медицинских масок
Во Владимирской области открыт счёт для сбора пожертвований на борьбу с коронавирусом
Режим повышенной готовности во Владимире из-за коронавируса: центр занятости переходит на дистанционный режим работы
Общегородской субботник во Владимире могут перенести
Во Владимире под суд пойдет отец, дважды бросивший свою новорожденную дочь на пол
Несколько департаментов Владимирской области сменят названия
В Муроме двоих мужчин осудят за кражу продуктов из сарая
1 мая будет образован департамент регионального развития Владимирской области
Сотрудник Фонда соцстрахования Владимирской области продал данные 800 предпринимателей за 50 тысяч рублей
2 апреля в Wink состоится цифровая премьера фильма «Лед-2»
2 апреля в Wink состоится цифровая премьера фильма «Лед-2»
Движение машин в районе деревни Анино Владимирской области восстановлено