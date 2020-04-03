2020-04-03T10:33:31+03:00
Происшествия

В Коврове из-за аварийной работы электрооборудования загорелся магазин

Жители квартиры, которая находится над магазином, заметили в своих комнатах дым
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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3 апреля в 6.50 ковровским пожарным позвонили жильцы одного из домов по ул. Щеглова: в их квартире появилось задымление.

На место приехали сотрудники МЧС и выяснили, что горит магазин - он находится прямо под квартирой. Пожарные вскрыли дверь магазина и стали тушить холодильную установку. Помимо нее сгорели торговое оборудование и отделка магазина, сообщают в пресс-службе МЧС. Пострадавших нет. Причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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