Во Владимирской области омоновцы обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны

2 Апр 2020 2020-04-02T18:48:40+03:00

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Во время дорожных работ на трассе М7-Волга в Петушинском районе рабочие обнаружили подозрительный предмет, похожий на снаряд. Дорогу пришлось перекрывать на полтора часа.

На место происшествия прибыли сотрудники группы инженерно-технического отделения ОМОНа Управления Росгвардии по Владимирской области. Обследовав опасную находку, взрывотехники установили, что перед ними стартовая часть от системы залпового огня с элементами коррозии времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас был вывезен на безопасное расстояние и уничтожен накладным зарядом.

ИСТОЧНИК KP.RU