Во Владимирской области омоновцы обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны
Его уничтожили накладным зарядом
фото предоставлено пресс-службой Росгвардии по Владимирской области
Изменить размер текста:
Во время дорожных работ на трассе М7-Волга в Петушинском районе рабочие обнаружили подозрительный предмет, похожий на снаряд. Дорогу пришлось перекрывать на полтора часа.
На место происшествия прибыли сотрудники группы инженерно-технического отделения ОМОНа Управления Росгвардии по Владимирской области. Обследовав опасную находку, взрывотехники установили, что перед ними стартовая часть от системы залпового огня с элементами коррозии времен Великой Отечественной войны.
Боеприпас был вывезен на безопасное расстояние и уничтожен накладным зарядом.
ИСТОЧНИК KP.RU